- Compania Mars a rechemat voluntar din Romania produsele de inghețata Twix și Bounty, deoarece aveau in compoziție niveluri mai mari de oxid de etilena decat prevede legislație europeana. Anunțul vizeaza loturile 022E1DOE01, 022F2DOE01 și 022F3DOE01 din inghețata Twix și loturile 025C1DOE02, 025D1DOE02,…

- 65 de mari magazine din intreaga tara au fost controlate marți de Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care au descoperit mai multe nereguli. Inspectorii au dat amenzi care se ridica la peste 770.000 de lei și au inchis temporar sase magazine și mai multe raioane cu probleme,…

- Mai multe sortimente de inghetata, sorbet si rulada sunt retrase de la comercializare din Carrefour, din cauza prezentei oxidului de etilena. Potrivit unei informari a ANSVSA, ca urmare a notificarii primite din partea furnizorului Froneri Ice Cream Romania SRL, Carrefour a inceput retragerea de la…

- Mai multi retaileri retrag de pe piata un sortiment de biscuiti cu ovaz fara zahar adaugat dupa ce a fost descoperita "prezenta unui corp strain de natura metalica", potrivit unor anunturi ale Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Producatorul biscuitilor…

- Transporturile de aprovizionare sunt reduse din cauza faptului ca multi muncitori s-au imbolnavit si trebuie sa stea in izolare. O treime din soferii de camion din Australia nu pot veni la serviciu.Probleme sunt si in sectorul de productie, mai ales in ceea ce priveste procesarea carnii. Mai multe magazine…