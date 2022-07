Probleme în paradisul socialist: „tovărășia” Xi Jinping – Putin este pe sfârșite (The Times) „Tovarasia" Xi Jinping – Putin, pe sfarsite. Cand presedintele Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Jocurile Olimpice de la Beijing in februarie, cu saptamani inainte de invazia Ucrainei, China si Rusia au declarat ca prietenia dintre cele doua superputeri nu cunoaste „limite". „Tovarasia" Xi Jinping – Putin, pe sfarsite. Cand presedintele Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Jocurile Olimpice de la Beijing in februarie, cu saptamani inainte de invazia Ucrainei, China si Rusia au declarat ca prietenia dintre cele doua superputeri nu cunoaste… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

