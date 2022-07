Stiri pe aceeasi tema

- Convorbirea telefonica de saptamana trecuta dintre Vladimir Putin și Xi Jinping a fost programata pentru a coincide cu ziua de naștere a acestuia din urma – dar și pentru a transmite un mesaj. Prin reafirmarea sprijinului Beijingului pentru Moscova chiar și in timp ce armata rusa face prapad intr-o…

- Miercuri, SUA au cerut Chinei sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina pentru a evita, astfel, sa se plaseze ”de partea gresita a istoriei”, ca reactie la convorbirea telefonica care a avut loc in aceeasi zi intre presedintii Xi Jinping si Vladimir Putin, scrie Agerpres . „Suntem ingrijorati de alinierea…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…

- Occidentul a impus in mod progresiv masuri restrictive Rusiei ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei in 2014. In 2022, acestea sunt mai dure, din cauza atacului militar fara precedent și neprovocat impotriva Ucrainei. Iar efectele sale incep sa se vada deja. Companiile din Rusia se confrunta acum…

- Cumpararea retelei sociale de catre Elon Musk a provocat un amestec de aplauze entuziaste si reactii isterice, unele de-a dreptul absurde, din partea elitelor liberale; desi impactul deciziei sale este incert chiar si cei mai sceptici recunosc ca asistam la un punct de cotitura din perspectiva bataliei…

- Sportivii ruși medaliați cu aur la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing au fost premiați astazi de Vladimir Putin. Intalnirea a avut mai multe condiții de participare. Rusia a declanșat razboiul asupra Ucrainei imediat dupa terminarea Jocurilor Olimpice de iarna din Beijing. Reprezentanții ei au…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat sa fie primit in audiența de președintele rus Vladimir Putin la Moscova și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in Ucraina pentru a discuta despre necesitatea urgenta de a aduce pace, potrivit unui purtator de cuvant al ONU, citat de CNN…

- Vladyslav Heraskevych (23 de ani), sportiv care a concurat la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, cere masuri aspre impotriva atleților ruși care susțin invazia Ucrainei de catre Rusia. Heraskevych, specialist in proba de skeleton, vrea ca rușii care nu se dezic de acțiunile lui Vladimir Putin…