Probleme în Paradis? „Fetele picante” al showbiz-ului, în derivă Solistele trupei „Spice Girls” vor sa se reuneasca in cadrul unui turneu special. Insa, acestea nu pot sa iasa pe scena fara inca o cantareața…Momentan trupa e in deriva, nemaiștiind exact ce au de facut, mai ales ca au promis publicului ca se vor intoarce cu mare pompa pe scena. Se pare ca vinovata pentru intreg haosul creat vizavi de reunirea trupei ii revine Victoriei Beckham , care se impotrivește și spune ca nu e pregatita sa revina in lumea showbizului, adica exact in lumea care a consacrat-o! Vedetele fac presiuni asupra soției lui David Beckham, dar turneul celebrei trupe este tot sub… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

