- Fostul presedinte Traian Basescu, a declarat, marti, ca judecatorii CCR au procedat ”absolut corect” cand au admis sesizarile PNL si USR referitoare la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii sefului SPP, Lucian Pahontu, deoarece acest serviciu este sub controlul CSAT.

- Diana de la “Insula Iubirii” a anunțat in urma cu doar cateva zile, ca este gravida. Vestea cea mare a fost facuta pe pagina sa de Instagram, unde a și atașat o imagine. Mulți au fost sceptici insa și nu au crezut-o pe fosta concurenta de la Insula Iubirii, scrie Libertatea.ro. Acum, Diana…

- Gabriela Firea a facut un apel catre colegii de partid, dupa congresul care se presupune ca a transat apele in PSD. Presedintele organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov sustine ca eventuale tabere in cadrul partidului ar face mult rau intregii organizatii. Firea vine in acest sens si cu un mesaj…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Marina SUA iși sporește prezența in Marea Neagra, pentru a contracara prezența Rusiei, a afirmat un oficial american pentru CNN. Rusia și-a intarit prezența militara in zona, dupa 2014, iar acum o noua nava americana ajunge in Marea Neagra, pentru ”operațiuni maritime de securitate”. …