- In acest comentariu care ar putea provoca neliniste in randul membrilor familiei regale britanice, Thomas Markle pare sa o critice pe regina Elisabeta a II-a pentru intentia de a se intalni cu Donald Trump pe 13 iulie in timpul vizitei pe care presedintele american o va efectua in Marea Britanie.…

- Thomas Markle, tatal ducesei Meghan Markle a starnit un nou scandal in familia regala in urma interviului pe care l-a dat recent. Regina a luat o decizie radicala in ceea ce il privește pe Thomas Markle, și anume i-a interzis sa aiba acces la familia regala, deoarece nu prezinta incredere și oricand…

- Regina Elisabeta și-a facut apariția la nunta regala a nepotului sau, Prințul Harry, cu Meghan Markle. Regina Elisabeta a ales culoarea galben pentru ținuta de la mult așteptata ceremonie, palaria fiind in același ton cu pardesiul purtat, iar florile mov ce o acompaniaza sunt intocmai asortate cu rochia.…

- Probleme la nunta anului: prințul Harry și actrița Meghan Markle se casatoresc sambata - este evenimentul cel mai așteptat de fanii Casei Regale britanice. Dar tatal miresei, Thomas Markle, va lipsi de la nunta.

- Anunt neasteptat cu cateva zile inainte de nunta printului Harry cu Meghan Markle. Thomas Markle le-a transmis jurnaliștilor ca nu va participa la eveniment pentru ca “are probleme de sanatate”, dupa ce ar fi suferit un așa-zis “atac cardiac”, in urma cu o saptamana. Acesta a adaugat…