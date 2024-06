Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit președintelui Biroului Electoral de Circumscripție Județeana nr. 6 Bistrița-Nasaud, Mugurel Boțu, la Cormaia in urna au ajuns și buletine de vot fara ștampila de control. Acestea vor fi anulate. Probleme au fost sesizate și in comuna Dumitrița. In Cormaia in urne au ajuns și buletine de vot…

- Pavel Bartoș, in varsta de 49 de ani, este unul dintre cei mai indragiti actori și prezentatori TV. Este casatorit de mai mulți ani cu Anca și au impreuna trei fete, cu care acesta are o relație foarte buna. Recent, actorul a dezvaluit intr-un interviu, despre regulile pe care le aplica in relația cu…

- Parintii din Gorj care si-ar fi vandut baiatul de 6 ani, in Germania, pentru 1.000 de euro, isi vor copiii inapoi. Familia a dat in judecata Protectia Copilului pentru a-i recupera. De doua saptamani, de cand copilul a fost adus inapoi in tara de la cetateanul german, el si fratii lui, de 3 si 8 […]

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai indragite interprete de muzica de petrecere din Ardeal. Pe langa cantat aceasta mai are și alta pasiune, mai puțin cunoscuta de fani. Artista iubește cu adevarat florile, dovada o fac și imaginile cu curtea casei din Dej in care artista locuiește, in care se…

- Fiica lui Lele și a Andrei Volos se confrunta cu probleme de sanatate. Vedeta a vorbit pe rețelele de socializare despre fetița ei. Iata ce a pațit micuța Kim Nicole, dar și ce a postat iubita cantarețului de manele pe pagina de Instagram!

- Maia Morgenstern a povestit intr-un interviu emoționant despre familia sa. Celebra actrița a vorbit și despre credința, astfel marturisind ca parinții sai au fost atei.Maia Morgenstern, una dintre cele mai apreciate actrițe ale teatrului romanesc, a oferit o perspectiva profunda asupra credinței in…

- Naomi Moldovan, celebra artista transgender, a incetat din viața, vineri seara, pe 19 aprilie 2024, intr-un spital din Germania, in urma unui AVC. In exclusivitate pentru Playtech Știri, impresarul vedetelor Radu Baron ne-a dezvaluit care era marea dorința a lui Naomi, pe plan profesional. Impresarul…

- Familia atacantului Harry Kane (30 de ani) a trecut prin momente de panica, dupa ce automobilul in care se aflau trei dintre copiii englezului a fost implicata intr-un accident in Germania. Copiii au fost duși la spital, nu au suferit rani grave și nu sunt in pericol. Bild a dezvaluit in aceasta seara…