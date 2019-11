Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat joi, din estul tarii, doua proiectile neidentificate, transmite CNN, care citeaza ca sursa guvernul sud-coreean. Rachetele au fost, ca de obicei, lansate spre mare, suficient cat sa puna in alerta armata sud-coreeana, potrivit b1.ro. „Se pare ca Coreea de Nord a lansat o racheta”,…

- Phenianul a declarat ca nu exista progrese in relatia Coreea de Nord-Statele Unite, iar ostilitatile ce ar putea duce la declansarea unui schimb de focuri continua, a informat duminica agentia de presa nord-coreeana KCNA, transmite Reuters. Intr-o declaratie, oficialul de rang inalt nord-coreean…

- Aflat la bordul unei aeronave militare americane, in drum spre Orientul Mijlociu, Esper a precizat ca trupele americane au si misiunea "de a contribui la apararea Irakului". "Retragerea SUA din nord-estul Siriei continua rapid (...) vorbim de saptamani, nu de zile", le-a declarat el reporterilor.Un…

- Luni, presedintele american Donald Trump a luat decizia de a retrage cei aproximativ 1.000 de soldati americani din nordul Siriei, atragand numeroase critici potrivit carora „si-a injughiat pe la spate aliatii kurzi din „Unitațile de Aparare a Poporului (YPG)”. Ca urmare a criticilor, tot luni, Donald…

- Coreea de Nord avertizeaza ca va depune eforturi suplimentare de aparare a suveranitații sale daca chestiunea testelor balistice efectuate de Phenian va fi discutata în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, la cererea Germaniei, Franței și Marii Britanii, a declarat un oficial nord-coreean,…

- Este vorba despre doua proiectile lansate din Wonsan, in provincia Kangwon. O racheta nord-coreeana a cazut in mare, in zona economica exclusiva (EEZ), in largul coastelor Prefecturii Shimane, a informat seful de cabinent Yoshihide Suga. Actualul test cu racheta este primul dupa cel din…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi reporterilor ca este dispus sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a relua negocierile privind denuclearizarea la un moment dat anul acesta, informeaza Reuters. Declaratia presedintelui SUA a fost facuta in contextul in care, luni,…

- Coreea de Nord a tras marti doua noi ”proiectile”, la cateva ore dupa ce a propus Statelor Unite sa reia la sfarsitul lui septembrie negocierile cu privire la programul sau nuclear, aflate intr-un punct mort din februarie, relateaza AFP.Cele doua ”proiectile neidentificate” au fost lansate…