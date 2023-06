Stiri pe aceeasi tema

- Proba de duel a inceput la Chefi la cuțite cu catva situații tensionate intre concurenți, dupa ce au trait momente intense la proba de battle. Cea acuzata ca a incercat sa ii creeze probleme lui Constantin Onut a fost Mihaela Zahariea. Concurenta s-a enervat și a explicat ce s-a intamplat, de fapt.

- Hatice spune ca de mai bine de patru ani nu a mai vorbit de fratele sau, care s-a stabilit in Spania. Concurenta a marturisit ca are o relație speciala cu Eduard și și-ar dori ca el sa fie prezent in finala, mai ales ca au fost desparțiți atata timp.

- Andreea și Radu de la Mireasa, foști concurenți in sezonul 2, respectiv 3, au fost prezenți la XNS. Cei doi au vorbit despre logodna și fetița lor, rodul iubirii pe care și-o poarta reciproc.

- De curand, Daiana i-a marturisit lui Dani ca nu știe ce sa mai creada, dupa ce a primit mai multe scrisori de la fani. Concurenta a fost afectata, iar mama sa a intrat in direct, pentru a o susține, dar și pentru a-i felicita pe cei doi pentru aniversarea celor doua luni de relație.

- Baieții din casa Mireasa au curațat cartofi pe echipe de 2 cate 2. Miza a fost o noapte de dormit cu partenera. In emisa live de pe 27 aprilie 2023 au fost difuzate imagini de la task. Dani și Daiana nu au fost prezenți in live, pentru ca au primit un date, ca urmare a tsk-ului echilibrului.

- Roxana, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, este activa in mediul online, acolo unde iși ține la curent comunitatea. Așa s-a intamplat și de aceasta data cand iubita lui Paul a postat cateva imagini dupa ce a bifat o schimbare de look.

- Ultimele zile au fost tensionate pentru Hatice și Mihai. Și in ediția de astazi a emisiunii Mireasa, cei doi s-au contrazis, din nou, in timpul unei pauze publicitare. Se pare ca Hatice nu poate trece peste episodul in care ea și Mihai l-au jignit pe Roberto.

- Dani și Daiana au aniversat, de curand, o luna de relație, iar cei doi au fost desparțiți, in urma unui joc pe care cei doi l-au pierdut. Se pare ca Daiana a fost deranjata și s-a suparat pe Dani, lucru pe care l-au observat și ceilalți concurenți.