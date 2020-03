Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Deva a dispus astazi intrarea in carantina a Secției de Oncologie, dupa ce doua cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul COVID-19. Este vorba despre doi medici oncologi, care vor fi transferați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din…

- Un numar de 18 medici de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava (6%) si noua asistenti medicali (2%) au fost confirmati pozitiv la testul pentru noul coronavirus, toti fiind internati la izolare in sectia extinsa de Boli Infectioase, potrivit unui comunicat de presa al SJU. Sursa citata precizeaza…

- Cazul numarul 29 de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat marti seara, fiind vorba despre o femeie din Bucuresti. Alte trei cazuri fusesera confirmate marti seara. In cursul zilei de marti, opt noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Bucuresti, a anuntat Grupul de Comunicare…

- Potrivit prefectului de Argeș, Emanuel Soare, in județ, in acest moment, 192 de persoane sunt izolate la domiciliu și o persoana la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Pitești. Persoanei spitalizate i s-au recoltat probe in urma cu cateva zile, rezultatul fiind negativ. A…

- Aproximativ 30 de copii au fost diagnosticati cu gripa in perioada 31 ianuarie – 2 februarie, cazurile fiind confirmate in urma testelor rapide, au informat, luni, reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Buzau. Potrivit purtatorului de cuvant al SJU Buzau, Adriana Bunila, cazurile de gripa…

- O adolescenta in varsta de 17 ani din municipiul Buzau a fost depistata cu meningita si internata la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), a informat, joi, biroul de presa al unitatii medicale. Potrivit purtatorului de cuvant al spitalului, Adriana Bunila, la sectia…