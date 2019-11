Locuitorii din Praga s-au saturat de turiști, potrivit Agerpres.

Cand comunismul s-a prabusit in 1989, Praga era un diamant neslefuit din cauza poluarii aerului si lipsei serviciilor. Intre timp, investitiile de zeci de miliarde de dolari si cheltuielile turistilor au transformat Praga in cea mai bogata regiune din Europa Centrala si de Est, cu un PIB per capita ce depaseste cu 87% media din UE, potrivit datelor Eurostat din 2018.

Aproape opt milioane de turisti au vizitat Praga anul trecut, ceea ce a facut din capitala Cehiei unul dintre cele mai vizitate orase din Europa si a…