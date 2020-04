Stiri pe aceeasi tema

- Federația din China, țara din care a pornit pandemia de coronavirus, le-a transmis cluburilor sa reduca salariile tuturor angajaților cu 30%, pentru a taia astfel cheltuielile din aceasta perioada in care activitațile sportive sunt suspendate. Luni, presedintele clubului Guangzhou RF a afirmat ca…

- Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria.

- Bryn și Pat Howells, in varsta de 86 și 80 de ani, au sarbatorit recent 60 de ani de casatorie. Cei doi nu au mai ieșit din casa de saptamani intregi, dar pe 4 aprilie au inceput sa se simta rau. Amandoi au fost duși la spital, insa medicii nu au reușit sa ii salveze. Bryn și Pat au decedat luni,…

- Producatorul german de echipament sportiv Adidas va fi ajutat de guvernul Germaniei in perioada pandemiei de coronavirus. Trei miliarde de euro va primi compania de echipament, unul dintre sponsorii cluburilor importante de fotbal precum Real Madrid, Inter Miami CF, LA Galaxy, anunța MEDIAFAX.Guvernul…

- Federatia americana de rugby, confruntata cu "constrangeri financiare insurmontabile" de la incheierea competitiilor nationale, ca urmare a pandemiei de coronavirus, si-a declarat luni falimentul, informeaza AFP. Plasandu-se sub protectia capitolului 11 din Legea americana a falimentului, USA Rugby…

- Lorenzo Sanz, 76 de ani, cel care a condus Real in perioada 1995-2000, este la terapie intensiva, a anunțat presa spaniola, anunțand ca starea sa este grava, dupa ce a suferit complicații din cauza coronavirusului. CORONAVIRUS / Espanyol are 6 jucatori și antrenori atinși de COVID-19 Un fost președinte…

- Filmarile pentru serialul "Lord of the Rings", care au loc in Noua Zeelanda, au fost suspendate de luni din cauza pandemiei de COVID-19. Noua Zeelanda a decis, pe 13 martie, sa inchida granitele, aceasta fiind cea mai puternica masura luata pe glob in contextul pandemiei, anunța MEDIAFAX.Echipei…