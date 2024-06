Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, din comuna Cristinesti, județul Botoșani, era plecat la munca in Germania din 2021, iar din octombrie 2022, familia nu a mai știut nimic de el. Rudele au mers abia acum la poliție sa anunțe dispariția acestuia, a anuntat, vineri, 7 iunie, IPJ Botoșani.Barbatul se numește Cristea Mihai, in…

- Polițiștii din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru gasirea unei tinere in varsta de 16 ani, pe care mama din strainatate a dat-o disparuta. „La data de 2 iunie, in jurul orei 01:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au fost sesizați de catre o femeie (aflata in strainatate)…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit un autoturism de lux care figura in bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie, informeaza un comunicat de presa.

- Polițiștii dambovițeni i-au reținut permisul de conducere unui barbat pentru 300 de zile La data de 10 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce acționau pentru prevenirea incalcarii regulilor de circulație, precum și pentru sancționarea cu fermitate a șoferilor care nu respecta…

- Ieri dupa-amiaza, un barbat a sesizat prin apel 112 ca fiul sau in varsta de 29 de ani, cu probleme de sanatate, a plecat de la domiciliul din comuna Ferendia, județul Timiș și este posibil sa fie in zona localitații Fizeș, in Caraș-Severin. „Polițiștii de la Secția 5 Poliție Rurala Bocșa au luat legatura…

- Politistii din cadrul Serviciului Siguranta Transporturi Postul de Politie Transporturi Navale Harsova au desfasurat o actiune hotarata in baza Planului de Masuri Siguranta si Securitatea pe apa 2024.Aceasta operatiune cruciala s a desfasurat pe fluviul Dunarea, intre orasul Harsova si satul Ghinaresti,…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat duminica in jurul orei 9.30 in trafic un autoturism condus de un barbat, de 55 de ani, din municipiul Gherla. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca inspecția tehnica periodica a autovehiculului și polița de asigurare RCA nu…