Stiri pe aceeasi tema

- "Am facut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, in Turcia. Am facut perfuzie, am batut, seara am venit acasa, in Romania, și trei zile am fost la pamant. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rau. Doctorii nu vor sa-mi dea drumul acasa, spun ca e foarte periculos", a declarat marius Șumudica…

- Marius Șumudica, antrenorul echipei Gaziantep, a fost internat in spital, in Romania, la Floreasca, din cauza unor probleme medicale. A facut bronhopneumonie și va ramane sub atenta supraveghere a medicilor cateva zile.„Am facut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, in Turcia.…

- Serialul turcesc Suleyman Magnificula facut furori in Romania, in urma cu cațiva ani, iar sultana Hurrem a fost considerata una dintre cele mai frumoase femei din telenovele, scrie viva.ro. Numele real al acriței este Meryem Uzerli și a fost nevoita, la un moment dat, sa iasa din scenariu din cauza…

- Marius Șumudica a trait iar periculos in Turcia și Gaziantep a oferit un nou meci de poveste, cu 7 goluri, anunța MEDIAFAX.Eliminat din Cupa, Șumudica și trupa lui au batut-o cu 4-3 pe Kasimpașa, dupa ce Gaziantep a condus cu 4-1 la pauza. Kayode (2), Ozer și Djilobodji au inscris in primele…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a decis, joi, ca tehnicianul echipei Gaziantep, Marius Sumudica, sa fie suspendat un joc si amendat pentru un gest nesportiv fata de fanii formatiei Konyaspor, la un meci din prima liga din Turcia.Astfel, Sumudica are interdictie de acces in vestiar si de a…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat joi seara ca lui Mihai Vodut, jucator suspendat pe doi ani pentru participarea la pariuri, ar trebui sa i se mai dea o sansa, scrie news.ro.“Vodut a gresit, ca orice om poti sa gresesti. Trebuie analizat si sa i se dea o sansa. A gresit…

- Marius Șumudica, antrenorul echipei din Turcia, Gaziantep, a precizat ca nu are de gand sa devina selecționerul echipei naționale a Romaniei. Tehnicianul in varsta de 48 de ani a spus ca nu a acumulat inca experiența suficienta pentru a prelua aceasta funcție, potrivit Mediafax."Se pare ca…

- Marius Șumudica (48 de ani) a revenit in Romania dupa eșecul suferit de Gaziantep duminica seara, 1-2 cu Instanbul Bașakșehir. Printre alte subiecte, Șumudica a fost intrebat și despre un lucru impamantenit serios in Romania, cel al patronilor care se implica in treburile antrenorilor. „La mine la…