Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul are ca scop atat prevenirea afecțiunilor neurologice in randul acestor persoane, in condițiile in care astfel de probleme de sanatate sunt specifice varstei a treia, cat și a altor probleme de sanatate pe care mulți dintre varstnici nu le pot identifica singuri. Asociația Niciodata Singur…

- Robbie Williams are noi probleme de sanatate, iar artistul crede ca ar putea suferi de sindromul Asperger, marturisind ca simte ca lipsește ceva. Dupa ce s-a confruntat cu drepsesia și anxietatea și s-a luptat cu dependența de droguri și alcool, Williams, in varsta de 44 de ani, a afirmat ca poate suferi…

- Andrei si Cristina de la "Mireasa pentru fiul meu" sunt unii dintre cei mai iubiti fosti concurenti. Chiar daca a trecut mult timp de cand cei doi au fost concurenti dragostea publicului este aceeasi. Si din partea celor doi lucrurile stau la fel, asfel ca de fiecare data cand au nevoie de un sfat,…

- Presedintele Asociatiei medicilor de familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, reclama noi probleme în functionarea sistemului electronic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), precizând ca serviciile nu sunt validate de miercuri dimineata.

- Cornelia Catanga, internata in spital cu tensiune oculara. Artista urmeaza sa fie externata la sfarșitul acestei saptamani. ”Nu mai vedeam bine, ma durea capul ingrozitor. Am trecut printr-o serie de analize, m-au consultat doi medici foarte buni, Monica Pop si Marian Burcea, cel care m-a si operat…

- Oana Roman le-a marturisit fanilor ca a fost nevoita sa ajunga din nou la spital, de data asta insa nu cu o problema grava. Ea a facut o intervenție care nu a necesitat anestezie totala. Vedeta a marturisit ca a avut emoții, dar totul a decurs cu bine. Oana Roman nu a dezvaluit despre ce […] The post…

- Amesteca cuișoare cu semințe de in deoarece este o combinatie reusita pentru combaterea bolilor si mentinerea unei stari optime de sanatate. Mai mult decât atât, acestea stimuleaza arderea depozitelor de grasimi și elimina parazitii intestinali.

- Atentia multor suceveni a fost retinuta de situatia unui tanar care strange gunoaiele de pe strazi si din parcuri, in municipiul Suceava, fara ca cineva sa-i ceara sau sa-l plateasca pentru asta.