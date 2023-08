Stiri pe aceeasi tema

- Elisabeta Lipa și-a dedicat viața sportului, facand performanța in canotaj, unde in anul 2000 a fost declarata cea mai buna canotoare a secolului XX. In calitate de președinta a Federației Romane de Canotaj, fosta campioana continua sa se preocupe de bunul mers al lucrurilor in domeniul in care ea a…

- Germanii devin din ce in ce mai sedentari, fapt care poate avea grave riscuri pentru sanatate, conform unui studiu realizat de Universitatea de Educatie Fizica din Koln si de serviciul german de asigurari de sanatate DKV si publicat luni.In medie, un german isi petrece 9,2 ore pe zi stand pe scaun…

- Germanii devin din ce in ce mai sedentari, fapt care poate avea grave riscuri pentru sanatate, conform unui studiu realizat de Universitatea de Educatie Fizica din Koln si de serviciul german de asigurari de sanatate DKV si publicat luni.

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prin Facultatea de Educație Fizica și Sport din cadrul UAV este parte a proiectului Eramus+ „Power Age” derulat impreuna cu parteneri din Portugalia și Turcia. La deschiderea evenimentului au luat parte rectorul UAV, Ramona Lile, Oana Parvulescu, director general…

- Utilizarea canabisului in timpul sarcinii ar putea avea efecte negative pe termen lung asupra copiilor, scrie StudyFinds . Efectele observate de oamenii de știința la mamele fumatoare de canabis, in sarcina, au fost: memorie slaba, modificari in abilitațile de raționament verbal, hiperactivitate crescuta,…

- Hotelul Grand din Targu-Mures a gazduit deschiderea festiva a Conferinței Internaționale „Public & Private Affairs: Law, Business and Public Administration" („Afaceri Publice și Private: Drept, Business și Administrație Publica"). Evenimentul este organizat de catre Societatea Romana de Cercetare pentru…

- Iașiul va putea fi considerat in totalitate hub regional de sanatate, odata ce Spitalul Regional de Urgența va fi funcțional. Afirmația a fost facuta de Managerul Societații Comerciale Antibiotice SA, Ioan Nani, in cadrul unei dezbateri publice desfașurate astazi la Iași. El a explicat ca viitorul hub…

- Ticy trece prin clipe grele in aceasta perioada, de cand soția lui s-a imbolnavit. Cantarețul a facut noi declarații la Antena Stars despre cum se simte Diana, dupa ce au fost pe la mai mulți medici. Daca fanii așteptau vești bune, lucrurile nu stau așa cum și-ar fi dorit.