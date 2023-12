Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat ucrainean afirma in presa engleza ca a incetat sa loveasca micile unitațile rusești pentru ca brigada sa ramane fara muniție, scrie The Times of London, conform Business Insider.„Cand sunt doi sau trei soldați (ruși) nu trag. Doar cand este o situație critica, sa spunem ca zece inși se…

- O realitate trista a Rusiei contemporane este aceea ca serviciul militar este una dintre puținele cai realiste de-a ieși din saracie pentru mulți dintre ruși, relateaza Novaia Gazeta Europa.

- Trupele israeliene au preluat controlul asupra unei tabere de refugiați din apropierea orașului Gaza, a declarat un purtator de cuvant al armatei. Contraamiralul Daniel Hagari a anunțat ca militarii au finalizat preluarea taberei de refugiați de la Shati, potrivit Sky News. Forțele de Aparare ale Israelului…

- Majoritatea adulților americani nu ar fi dispuși sa serveasca in armata daca SUA ar intra intr-un razboi major, au constatat sondaje recente, in timp ce increderea publicului in forțele armate pare sa scada. Cifrele apar pe masura ce toate ramurile US Army s-au luptat in ultimii ani sa-și atinga obiectivele…

- Ceremonie emoționanta, la Bistrița, de Ziua Armatei Romane. De departe, cei mai incantați au fost copiii, care i-au intampinat cu aplauze pe militarii cu torțe care au traversat strazile Bistriței, sau au plans amarnic cand parinții i-au luat acasa prea devreme… Ceremonia de aprindere a torțelor a inceput…

- Armata ucraineana formeaza un batalion de elita, din 'coasta' lui Vladimir Putin: ce este grupul SiberiaForțele Armate ale Ucrainei au infiintat un batalion de soldați format in intregime din cetațeni ai Federatiei Ruse dispusi sa lupte impotriva invaziei lui Vladimir Putin, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit…

- Presa ucraineana raporteaza distrugerea unui important pod pentru ruși, aflat pe drumul dintre orasele ocupate Horlivka și Iasinuvata (regiunea Donețk), noteaza RBC potrivit Rador Radio Romania.Dmitri Sevcenko, asa-numitul primar al orasului ocupat Iasinuvata, a afirmat ca podul ar fi fost distrus…

- Militarii israelieni spun ca nu au existat avertismente semnificative cu privire la iminența unui atac al Hamas, dar serviciile de informații au discutat despre semnalele primite in timpul nopții de vineri și au convenit sa reia discuția sambata dimineața.