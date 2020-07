Probleme de integritate: directoare de mare spital, învinsă de ANI în instanţă Astfel, CCR urmeaza sa se pronunte asupra articolelor din Legea 95/2006 care interzic managerilor de spital si a celor care ocupa pozitii echivalente comitetului director sa ocupe functii de conducere in companii. Conform anuntului facut de ANI in luna februarie a acestui an, medicul a ocupat in acelasi timp si functia de director medical, dar si cea de administrator al unei firme. „In perioada 22 noiembrie 2016 - 01 octombrie 2018 a exercitat simultan functia de di (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a dat o petrecere adevarata de ziua fiicei sale, in plina pandemie de coronavirus si stare de alerta, perioada in care petrecerile mari sunt interzise in interior si autoritatile ne indeamna la respectarea regulilor de igiena si distantare fizica.

- Un consilier local din comuca Oteleni a fost pus pe lista neagra de catre Agentia Nationala de Integritate. "Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani, Judetul Iasi, cu privire la posibila incalcare de catre IFTIME ALIDA – ELENA, Director al Scolii Gimnaziale…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat ca un fost director din cadrul Primariei Constanța nu poate justifica peste 40.000 de euro, astfel ca a fost sesizata Curtea de Apel Constanța.Citește și: Ion Cristoiu decripteaza razboiul din interiorul PNL: Gruparea Ludovic Orban vs. Gruparea…

- Senatul SUA a aprobat, joi seara, numirea lui John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentantilor si sustinator al presedintelui Donald Trump, in functia de director al Comunitatii serviciilor de informatii, informeaza site-ul de stiri Axios.com, anunța MEDIAFAX.Decizia de numire a lui John…

- Coform Agerpres, personalul din sistemul sanitar care ocupa functiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut si profesor CFM va beneficia, incepand cu data de 1 iulie 2020, de salariile de baza prevazute pentru anul 2022. Conform actului normativ pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr.153/2017…

- Florin Prunea, președintele lui Dinamo, a vorbit despre ce urmeaza pentru echipele din Liga 1 dupa anunțul facut de președintele Klaus Iohannis, cu privire la reluarea activitaților sportive de pe 15 mai. Oficialul „cainilor” crede ca echipele din Liga 1 vor avea probleme și spune ca jucatorii au nevoie…

- Legea de urgența a Ungariei „incompatibila cu a fi in UE”, spun grupul de eurodeputați! Masurile votate luni vor permite lui Viktor Orban sa se pronunțe prin decret fara limite de timp. Ungaria a adoptat luni, 30 martie, o lege care confera noilor puteri primului ministru Viktor Orban sa se pronunțe…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea propunerii privind numirea in functia de presedinte al Sectiei pentru cauze penale din cadrul Judecatoriei Constanta a judecatorului Bogdan Mihai Dumitru. Decizia CSM a fost luata "avand in vedere neindeplinirea conditiilor…