Probleme de funcţionare pentru aplicaţiile WhatsApp şi Instagram Probleme de functionare pentru aplicatiile WhatsApp si Instagram, ambele administrate de platforma Facebook. Utilizatorii din mai multe tari europene, printre care Marea Britanie, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Spania, Romania, Finlanda, dar si unele zone din Asia sau America, au raportat ca nu pot descarca sau vizualiza fotografii si videoclipuri. Deocamdata nu este clar ce anume a cauzat defectiunea aplicatiilor. (Rador/FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

