Probleme cu WhatsApp marți! Aplicația de mesagerie a picat WhatsApp a cazut marți, numeroși utilizatori raportand ca serviciul de mesagerie deținut de Meta, compania mama a Facebook și Instagram, nu poate fi accesat. Site-ul downdetector care monitorizeaza problemele tehnice ale marilor rețele de socializare și aplicații de mesagerie a inceput sa inregistreze o creștere vertiginoasa a plangerilor utilizatorilor WhatsApp marți incepand in jurul orei 10:00. The Telegraph noteaza ca pana pare una globala și ca cea mai populara aplicație de mesagerie la nivel mondial nu mai funcționeaza. Meta nu a comentat deocamdata știrea. WhatsApp este folosit de peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii aplicației WhatsApp din mai multe tari au raportat marti dimineata ca nu mai pot trimite si primi mesaje, informeaza Business Today. Potrivit Downdetector, un site care urmarește starea aplicatiilor din intreaga lume, a aratat o creștere brusca a numarului de utilizatori care raporteaza…

- WhatsApp a cazut marți, zeci de mii de utilizatori raportand ca serviciul de mesagerie deținut de Meta, compania mama a Facebook și Instagram, nu poate fi accesat. Site-ul downdetector care monitorizeaza problemele tehnice ale marilor rețele de socializare și aplicații de mesagerie a inceput…

- Neurologul Alexandru Vlad Ciurea trage un semnal de alarma in randul parinților. Acesta spune ca stirile negative sunt ca un gaz toxic pentru creier. “Tineretul, numai acolo este pentru ca ne place joaca asta pe media și pe tot, pe toate fenomenele acestea de Facebook, Instagram și așa mai departe.…

- Instagram este deja impodobit cu foarte multe reclame in feed-ul principal, insa, platforma detinuta de Meta va afisa, in curand, reclame si in cadrul altor sectiuni. In primul rand, brandurile pot deja sa cumpere reclame ce vor fi afisate in sectiunea Explore. Acestea se vor diferentia de continutul…

- Rusia a intrat in conflict cu marile companii de tehnologie pentru a controla fluxul de informatii, dupa ce a trimis trupe in Ucraina pe 24 februarie, incetinind serviciul Twitter si interzicand Facebook si Instagram. ”Roskomnadzor a restrictionat accesul la serviciul SoundCloud in legatura cu plasarea…

- Cine este soțul Mirelei Vaida. Cu ce se ocupa Alexandru. Pe Mirela Vaida o știm cu toții de la emisiunea Acces Direct de la Antena 1 insa cine este soțul ei? Cei doi nu au fost vazuți in public prea des. Soțul Mirelei Vaida este Alexandru. Cei doi sunt casatoriți de ani buni, insa sunt total diferiți.…

- O treime dintre utilizatorii romani intra pe TikTok pentru a fi la curent cu tendințele, in timp ce 33% se conecteaza pe aplicație pentru a invața ceva nou, spune Paula Kornaszewska, directoare pe zona Europei de Est a TikTok, intr-un interviu pentru Libertatea. „Multe tipuri de conținut au devenit…

- Proprietarul Tik-Tok a obtinut un brevet pentru Tik-Tok Music, care ar urma sa fie un serviciu de streaming muzical cu functii de socializare. ByteDance, compania chineza care detine Tik-Tok, a aplicat si a obtinut drepturile de folosire pentru brandul Tik-Tok Music. Brevetul a fost acordat deocamdata…