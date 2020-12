Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii americani au declarat miercuri ca au pus in carantina cateva mii de doze de vaccin produs de Pfizer, in California și Alabama, saptamana aceasta, dupa ce o „anomalie” a procesului de transport a facut ca temperatura de depozitare sa scada prea mult, relateaza CNBC, potrivit Mediafax.…

- Vaccinul Pfizer, care a fost dezvoltat impreuna cu compania germana BioNTech, necesita o temperatura de depozitare de aproximativ minus 70 de grade Celsius. Fiolele cu vaccin sunt depozitate in tavi, care contin cel putin 975 de doze fiecare, conform Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor.…

- Fostul director al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, dr. Tom Frieden, a explicat pe ințelesul tuturor, pentru CNN, cum funcționeaza vaccinurile anti-Covid produse de companiile Pfizer/BioNTech și Moderna. In timp ce vaccinurile tradiționale presupuneau injectarea unei mici…

- Expertii in sanatate spun ca vaccinul ne protejeaza impotriva dezvoltarii bolii COVID-19, dar nu e clar in ce masura ajuta la oprirea raspandirii virusului. Avocatul Poporului se implica in problema lipsei apei calde și caldurii Organizatia Mondiala a Sanatatii nu este singura care recomanda purtarea…

- Persoanele cu alergii la mancaruri, latex, polen sau substanțe care nu intra in componența serului pot face vaccinul Pfizer, scrie Hotnews, care citeaza New York Times. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA afirma ca persoanele care au avut reacții severe la vaccinurile anterioare…

- Primii cetațeni americani ar putea beneficia de vaccinul anti-COVID-19 imediat dupa 11 decembrie, potrivit doctorului Moncef Slaoui, șeful programului de vaccin impotriva coronavirusului din SUA, anunța BBC.Moncef Slaoui a declarat pentru CNN ca planul este de a ”transporta vaccinurilor catre locurile…

- Autoritațile chineze au descoperit coronavirusul „viu” pe ambalajele unor alimente congelate dintr-un oraș unde a fost identificat un focat de COVID-19. O astfel de constatare dovedește ca virusul poate supraviețui in lanțurile de aprovizionare cu frig. Sambata, Centrul chinez pentru Controlul și Prevenirea…

- Astfel, in Samoa Americana nu exista nici macar un caz de coronavirus. Conducerea tarii a inchis toate frontierele si a suspendat toate zobrurile. Din pacate, 500 de persoane au fost despartite de familiile lor. Printre acestia se numara si o femeie in varsta de 38 de ani. Aceasta a plecat inainte…