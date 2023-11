Probleme cu rovinieta, în noaptea de joi spre vineri Pentru ca este inlocuita infrastructura IT, CNAIR anunța intreruperi ale plaților și rovinietei. ”CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi ca in noaptea de joi spre vineri (10.11.2023), in intervalul orar 00:00 – 02:00, ca urmare a inlocuirii unor echipamente de comunicatii din centrul de date, exista posibilitatea ca activitatea de emitere a rovinietelor si peajelor prin SIEGMCR sa fie ingreunata sau intrerupta pentru perioade scurte de timp”, a transmis, joi, compania, intr-un comunicat de presa. Totodata, sursa citata a aratat ca traficul vehiculelor de transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

