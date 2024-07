Probleme cu presiunea apei în mai multe localităţi covăsnene Operatorul regional Gospodaria Comunala Sfantu Gheorghe a facut apel catre cetateni sa nu foloseasca apa potabila din reteaua publica pentru irigarea terenurilor agricole in perioada verii, mentionand ca a primit plangeri din mai multe localitati legate de scaderea presiunii apei. Potrivit unui comunicat de presa, societatea a primit plangeri cu privire la presiunea scazuta a [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

