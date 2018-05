Camila Cabello nu mai lasă pe nimeni să ia decizii

Camila Cabello are parte de viața ideală de când e cântăreață solo și ne-a dezvăluit ce-i place cel mai mult de când a părăsit Fifth Harmony. “E atât de bine. Iubesc să iau eu toate deciziile.”, a declarat Camila Cabello într-un interviu. “E ca și cum ți-ai face singur cafea și mic dejun. Are gust...… [citeste mai departe]