- Ministrul interimar Sorin Cimpeanu a declarat marti seara ca in cazul in care nu se va face o rectificare bugetara pentru Ministerul Educatiei in luna decembrie va exista o problema cu plata salariilor.

- Sorin Cimpeanu, ministrul interimar al Educatiei, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Ministrul afirma, de asemenea, ca revenirea la ore in format fizic depinde de situatia epidemiologica din luna noiembrie.…

- 16.316 de elevi si prescolari si 5.425 de angajati au fost confirmati cu coronavirus de la debutul anului scolar. Anunțul a fost facut de Ministerul Educatiei miercuri, 13 octombrie. Fata de saptamana trecuta, numarul elevilor care s-au infectat a crescut cu peste 3.300. De asemenea, 482 de unitati…

- Situatia din scoli a revenit in atentia Ministerului Educatiei. Ministrul de resort, Sorin Cimpeanu, a transmis inspectorilor scolari ca toate unitatile de invatamant din Romania pot decide singure daca vor trece in format online de predare a cursurilor, fara sa mai astepte avizul DSP. Anuntul vine…

- In aproximativ 4 zile, va avea loc deschiderea noului an școlar. In toate unitațile școlare din țara, atat elevii, cat și cadrele didactice, dar și parinții, sunt obligați sa poarte masca de protecție la ceremonia de deschidere, atat la interior, cat și la exterior. Acum cateva minute, insa, Sorin Cimpeanu…

- Noul an școlar mai ca bate la ușa, așadar a mai ramas doar o saptamana in care elevii din Romania se mai pot bucura de vacanța. Așa cum a anunțat și președintele țarii, Klaus Iohannis, pe data de 13 septembrie se vor intoarce toți elevii in banci. Cu o saptamana inainte de reinceperea școlilor, ministrul…

- Conducerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) susține ca nu a ințeles la ce s-a referit ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, cand a afirmat ca profesorii care nu se vor testa pentru COVID-19 “vor fi nevoiți sa se odihneasca puțin”. Reprezentanții cadrelor didactice susțin ca un profesor…

- Vaccinarea anti-COVID a personalului didactic Foto: Arhiva. Ministrul educatiei, Sorin Cîmpeanu, exclude varianta introducerea obligativitații vaccinarii anti-COVID a personalului didactic și militeaza pentru convingerea acestuia. Într-o declarație de presa, susținuta…