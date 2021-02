Stiri pe aceeasi tema

- Inegalabilul Bogdan Nanu a plecat de la Colterm, insoțit de regretele unanime ale celor care l-au catapultat in funcția de director general, dar moștenirea sa a ramas. Licitația pregatita de Nanu... The post Un nou scandal la Colterm: compania este acuzata ca a organizat o licitație cu dedicație appeared…

- Reprezentanții USR PLUS, formațiunea care și-a construit imaginea pe sloganul „fara penali in funcții publice”, sau chiar „fara hoție la primarie” in Timișoara, evita mai mult sau mai puțin elegant sa abordeze tranșant subiectul condamnarii pentru fraude financiare din trecutul lui Bogdan Nanu, „uns”…

- Noua oferte ale unor firme sau asocieri de firme au intrat in evaluare in cadrul licitației desfașurate de CJ Timiș pentru proiectul de construire a unei noi șosele, la patru benzi, care va lega Aeroportul Internațional Timișoara de autostrada A1. Consiliul Județean a lansat in luna decembrie licitația…

- Irina Deaconescu s-a confruntat cu probleme ingrijoratoare de sanatate. Soția fotbalistului Cristi Manea a chemat salvarea la domiciliu. „Era sa ma duc. Ma rog, nu cred ca era sa ma duc, dar așa credeam.” Irina Deaconescu, probleme de sanatate. Soția lui Cristi Manea a chemat salvarea de urgența Irina…

- Ilie Nastase, 74 de ani, ar avea serioase probleme in afaceri. Conform Nesweek, „Nasty” mai are doar doua firme pe piața, 9 dintre companiile fostului mare tenismen fiind inchise in ultimii ani. De facto, singura afacere activa a lui Nastase a ramas „Reims Beverage”, care se ocupa cu importul de șampanii…

- E.ON nu a oprit, deocamdata, robinetul de gaz catre Colterm, astfel ca timișorenii inca au apa calda și caldura. Negocierile s-au mutat in București, unde s-au dus directorul Colterm și inca un reprezentant. Viceprimarul Timișoarei spune ca nu s-a dat ordin de sistare a gazului, iar cei de la Colterm…

- Primarul Dominic Fritz admite ca greutațile financiare cu care se confrunta compania de termoficare creaza mari probleme. Edilul Timișoarei a precizat, astazi, in direct la Radio Timișoara, ca asigurarea agentului termic este problematica, in condițiile in care Colterm se confrunta atat cu probleme…