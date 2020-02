Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 ianuarie 2020, in jurul orei 20,20, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Petrești, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un tanar din comuna Ciulnita a fost prins conducand, desi avea permisul suspendat. Mai mult decat atat, el s-a urcat si baut la volan.La data de 20 ianuarie, in jurul orei 20.00, politistii din Stelnica au oprit in timpul unui filtru rutier pe raza comunei Vladeni un autoturism condus de un tanar de…

- Un tanar, de 17 ani, din comuna Balești, a fost depistat in urma cu doua zile in trafic in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tamașeștii de Jos, din comuna Balești, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. S-a intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii…

- Tupeu incredibil al șefului Poliției Campia Turzii. Acesta a fost prins beat la volan. S-a intamplat aseara, in jurul orei 22, cand un echipaj al IPJ Cluj facea un filtru pentru depistarea șoferilor care conduc in stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Omul legii a refuzat sa sufle in etilotest…

- Un tanar, in varsta de 24 de ani, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. Pe 16 decembrie, oamenii legii au oprit pentru control pe strada Prunului, din comuna Perisoru, un autoturism condus de un barbat.

- Polițiștii salajeni au desfașurat, la sfarșitul saptamanii trecute, o actiune ce a avut ca obiective cresterea autoritatii Politiei si asigurarea respectarii legii dar și desfasurarea de actiuni specifice punctuale pentru asigurarea climatului de siguranța civica, a ordinii și liniștii publice, comerț…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat marți, 19 noiembrie, un barbat in varsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autovehicul pe raza DN1C, prin comuna Bonțida, fara a deține permis deconducere pentru nicio categorie de vehicule. In baza probatoriului administrat,…

- Ziarul Unirea La volan, cu permisul suspendat: DOSAR PENAL pentru un tanar din Ciuruleasa prins de polițiști conducand fara „cele necesare” La data de 12 noiembrie 2019, in jurul orei 10,30, polițiștii rutieri din Campeni l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din comuna Ciuruleasa, in timp ce conducea…