- In perioada 14ndash;25.11.2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a desfasurat o serie de actiuni de verificare, la nivelul intregii tari, ca parte a tematicii nationale de control referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv…

- Organizatorii Targului de Craciun din Piața Mare, desfașurat in perioada 11 noiembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, au anunțat ca au incheiat cea mai lunga ediție a evenimentului, dar și una care se apropie de ediția record din 2019.Primele estimari arata ca Sibiul a fost vizitat in ultima luna…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a avut un an destul de plin de activitați in 2022. Toate marile lanțuri comerciale au fost verificate, au fost acordate amenzi de șapte milioane de lei și au fost oprite de la comercializare marfruri de un milion de lei. Au fost scrise…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a mai spus ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

- In saptamana 24-28 octombrie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Suceava a realizat 24 acțiuni de control pentru a verifica modul in care este respectata legislația in domeniu, in cadrul unor tematici naționale și locale, precum și ca urmare a cercetarii reclamațiilor și sesizarilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, in perioada 7-19 octombrie, actiuni de control la 305 magazine Mega Image si a aplicat, in urma neregulilor constatate, amenzi de circa 5,5 milioane lei, informeaza ANPC printr-un comunicat preluat de Agerpres. „Autoritatea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC desfasoara, de la inceputul lunii octombrie, o ampla serie de verificari la magazinele unuia dintre cele mai importante lanturi de retail din Romania, Mega Image.Potrivit ANPC, actiunile fac parte dintr o tematica nationala de control, care…

- Comisarii OPC din județul Hunedoara au aplicat sancțiuni contravenționale de aproape jumatate de milion de lei, doar in luna septembrie. Aceștia au desfașurat o serie de controale pentru verificarea modului in care sunt respectate condițiile de transport, depozitare și comercializare de bunuri,…