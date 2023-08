Probleme cu interpreții. Cum pot fi instruiți soldații ucraineni, dacă nu știu limbi străine? Sa-i inveți pe soldații neexperimentați cum sa opereze un tanc pe linia frontului in doar șase saptamani nu este niciodata ușor. Dar atunci cand ofițerii germani, olandezi și danezi s-au adunat la baza de la Klietz(nordul Germaniei) pentru a-i instrui pe ucraineni, nu se așteptau ca problema principala sa fie lipsa de interpreți competenți. „Interpreții […] The post Probleme cu interpreții. Cum pot fi instruiți soldații ucraineni, daca nu știu limbi straine? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

