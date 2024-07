Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa ARIES S.A. anunța furnizarea apei potabile cu presiune scazuta in perioada 08.07.2024 – 09.07.2024 (48 h), in Municipiul Campia Turzii. Furnizarea cu presiune scazuta a apei potabile este necesara in vederea efectuarii lucrarilor din cadrul contractului „EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR…

- ANUNȚ Compania de Apa Targoviște – Dambovița anunța intreruperea furnizarii apei potabile in municipiul Moreni in data de 26.06.2024, intre orele 04.00 – 18.00, pe strazile 22 Decembrie, Petrolului, Cricovul Dulce, Republicii (parțial), in cartierul Țuicani și Schela Mare pentru remedierea unei avarii…

- Compania de Apa Someș SA a anunțat in urma cu cateva minute ca va opri furnizarea apei potabile in 12 localitați din jurul Clujului, pana luni dimineața-24 iunie. din cauza suprasolicitarii sistemului de alimentare cu apa. Localitațile afectate sunt: Feleacu (parțial), Dezmir (parțial), Chinteni…

- Se reduce programul de furnizare a apei potabile in trei localitati doljene, astfel incat sa poata asigura necesarul pentru uz casnic.Pana in acest moment a fost instituit program de furnizare a apei potabile in localitațile Șimnicu de Sus, Segarcea și Dabuleni, dupa cum urmeaza: Șimnicu de Sus: 5.00…

- Loturile 1 și 3, dintre Brașov și Apața respectiv Cața-Sighișoara ale Magistralei Brașov-Sighișoara au ajuns la 27,5 % execuție, iar lotul de mijloc Apața-Cața care include tunelurile de la Ormeniș și Homorod, cele mai lungi din Romania este la 22 % execuție la sfarșitul lunii martie, conform raportului…

- *Vizitatorii pop-up store-ului pot beneficia de reduceri de pana la 700 de lei la produsele OnePlus disponibile pe oppostore.ro Compania globala de tehnologie OnePlus a lansat astazi primul punct de prezentare a produselor, localizat in Promenada Mall, București, intrarea din Barbu Vacarescu, la parter.…

- Alex Pițurca (40 de ani), baiatul fostului selecționer Victor Pițurca (67), a fost surprins in compania unei femei misterioase de curand, intr-un parc din București. Cristina Ich (37), femeia cu care are un copil și cu care se pare ca s-a impacat, nu e deloc geloasa. Alex Pițurca și Cristina Ich s-au…

- In timpul unui atac masiv care a avut loc in timpul nopții, centrala termica Tripolska - cea mai mare centrala termica situata in regiunea Kiev din Ucraina - a fost complet distrusa. Acest fapt a fost raportat in Centreenergo din Ucraina, menționind ca toți lucratorii care se aflau in tura in momentul…