PROBLEME cu furnizarea apei calde în sectoarele 4 și 5 ale Capitalei Mai multe puncte termice din sectoarele 4 și 5 ale Capitalei furnizeaza apa calda de consum sub parametrii normali, in special la orele de consum maxim, a anunțat sambata Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti. Motivul este intrarea in revizie a unor portiuni din retelele de termoficare, simultan cu efectuarea reviziei la CET Progresu, care apartine Ministerului... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe puncte termice din sectoarele 4 și 5 ale Capitalei furnizeaza apa calda de consum sub parametrii normali, in special la orele de consum maxim, a anunțat sambata Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti. Motivul este intrarea in revizie a unor portiuni din retelele de termoficare, simultan…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a anuntat, sambata, ca anumite puncte termice din Sectorul 4 si partial din Sectorul 5 furnizeaza apa calda de consum sub parametrii normali, in special la orele de consum maxim, noteaza Agerpres.Cauza disfunctionalitatilor este reprezentata de intrarea…

- PMB testeaza gratuit 11.000 de bucuresteni, insa inscrierea presupune sa iti risti datele personale. „Lipsesc si cele mai rudimentare masuri de protectie a datelor si asta in contextul in care sunt transmise date cu caracter personal, cum ar fi numele si CNP-ul”, spune un expert consultat de Mediafax.…

- R.A.D.E.T. a finalizat lucrarile de eliminare a avariei de astazi, 04.05.2020 si incepand cu ora 17:30 reia furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum in zonele: Faleza Nord, Dacia, Tomis 3, Tic Tac, Ciresica. "In cazul in care va confruntati cu probleme, va rugam sa va adresati…

- Sectia Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc a anuntat ca la aceasta ora ninge peste tot, iar carosabilul este umed. Sunt utilaje in actiune pe toate sectoarele de DN. Nu sunt probleme deosebite. SDN Campulung a mai transmis ca nu au fost probleme deosebite. Carosabil este umed pe DN 17, DN 2E,DN…

- Din dat de 23 martie incep lucrarile de reabilitare a infrastructurii rutiere pe 5 strazi din sectoarele capitalei. Intervenția presupune reabilitarea parții carosabile, schimbarea bordurilor, amenajarea trotuarelor și a zonelor de staționare a transportului public.

- Antonia a spus ca reprezentanții Poliției au sunat-o la telefon pentru a o intreba cu privire la existența unor poze fasiliface cu ea și cu fetița ei, Maya. Vedeta a aflat de la autoritați faptul ca exista persoane care profita la propriu de imaginea ei, fasificand fotografii cu ea și cu familia…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, transmite ca a solicitat CSAT sa analizeze poluarea inregistrata in Bucuresti in noaptea de duminica spre luni."Vom solicita sprijinul tuturor autoritatilor statului, pentru ca dreptul la sanatate si la un mediu curat, sanatos, sunt garantate de Constitutie",…