- Uniunea Europeana ar trebui sa limiteze participarea speculatorilor financiari pe pietele gazelor naturale europene, a declarat ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes, o decizie care ar putea preveni majorarea preturilor, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze…

- Preturile energiei europene au urcat in ultimele saptamani la maxime multianuale, evolutie determinata de mai multi factori, variind de la preturile extrem de mari ale marfurilor si carbonului pana la productia eoliana scazuta, relateaza CNBC. Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record…

- La unele stații, litrul de benzina se vinde cu 6 lei și 22 sau chiar 30 de bani. E o creștere de peste 25 de procente in comparație cu anul trecut. In iunie 2020, litrul de benzina era 4,5 lei. La un plin de benzina asta inseamna o diferența 75 de lei pentru un rezervor de 45 de litri.Datele oficiale…

- Exista analize facute de specialiști in fața carora nu ai ce spune și trebuie sa accepți realitatea. In Romania analistul Petrișor Peiu este unul care informați știe sa lucreze cu date statistice, de la prezentare in limbaj uzual pana la concluzii pertinente. Cifrele prezentate intr-unul dintre ultimele…

- La nivelul multor ministere din cadrul Guvernului Romaniei sunt mai multe sinecuri externe de care opinia publica habar nu are, dar unde se taie frunza la caini pe mulți bani publici. Și una dintre aceste sinecuri este la Ministerul Muncii și Protecției Sociale condus Raluca Turcan. 12 atașați de munca…

- Guvernul de la Roma a decis ca profesorii și studenții trebuie sa prezinte certificatul COVID inainte de a intra la cursuri, incepand din 1 septembrie. Documentul arata ca posesorul sau a fost vaccinat impotriva coronavirusului, are un test negativ pentru COVID-19 sau a trecut prin boala, informeaza…

- 70% dintre adulții din UE au fost vaccinați cu cel puțin o doza, iar 57% sunt protejați cu ambele doze, a anunțat marți Comisia Europeana. Potrivit unui comunicat al CE, marți a fost atins pragul de 70% din populația adulta care a primit cel puțin o doza de vaccin anti-Covid. Citește…