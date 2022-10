Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova a anuntat vineri masuri de urgenta pentru a limita consumul de gaz din cauza ingrijorarilor ca grupul rus de stat Gazprom va reduce furnizarile, relateaza Reuters.

- Așa-numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat ca Gazprom reduce cu 40 % livrarile de gaze naturale pentru luna noiembrie. Așa-zisele autoritați din stinga Nistrului au transmis scrisori Moscovei și au cerut explicații. Dar pina primesc un raspuns, unica soluție menționata de Krasnoselski…

- Sambata, Gazprom a redus cu 30% livrarile de gaz catre Republica Moldova. Motivul? O problema tehnica, susține furnizorul rus, citat de TVR Moldova. Chisinaul spune insa ca motivatia ar fi alta.

- Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat, luni, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters. ”In urmatoarele…

- In eventualitatea in care Gazprom sisteaza total livrarile de gaze naturale pentru Republica Moldova, regiunea transnistreana va trebui sa plateasca in avans pentru gazul procurat. O spune premierul Natalia Gavrilița, potrivit careia regiunea transnistreana, la fel ca și malul drept al Nistrului, va…

- Miercuri, 31 august, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Rusia este dispusa sa faca totul pentru a proteja interesele populației vorbitoare de limba rusa din Republica Moldova. De asemenea, in cadrul unui forum, acesta a facut mai multe aluzii la adresa guvernarii de la Chișinau,…