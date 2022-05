Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca Ministerul Agriculturii a fost mandatat sa depuna toate diligentele necesare pentru mentinerea activitatii fabricii de zahar de la Ludus, dupa ce propietarul francez a anunțat ca oprește activitatea in Romania. Decizia ministerului a fost luata pentru…

- Romania ar putea intra intr-o criza acuta de zahar. Asta daca nu se reușește sa se negocieze cu cel mai mare producator local, Rafinaria de zahar Luduș, deținuta de gigantul francez Tereos. Conform datelor de ultima ora, Romania ar putea ramane fara necesarul cotei de uz intern de zahar daca Rafinaria…

- Seceta pune pe „butuci" culturile din Romania. In judetul Galati, din cele 7.000 de hectare insamantate cu rapita in toamna anului trecut, aproximativ 3.800 au fost compromise. Probleme sunt si la culturile de porumb si floarea soarelui. Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste rezerva de apa din…

- ”Greenglass Recycling, reciclator de sticla din Romania, prezent din 2013 in Popesti- Leordeni, Ilfov, investeste 10 milioane de euro intr-o noua fabrica de reciclare a deseurilor de sticla post consum, cat si in modernizarea instalatiilor existente, marindu-si astfel capacitatea de productie la 260,000…

- Celebra companie de moda și produse de lux Prada a devenit singurul proprietar al fabricii de incaltaminte Hipic Prod Impex de la Sibiu, Romania, dupa ce a cumparat pachetul de 20% de la antreprenoarea locala Andreea Sabau. Romania nu este singura piata unde grupul a facut astfel de mutari anul trecut,…

- Digitalizarea intra incet si in livezile si podgoriile din Romania. Un sistem de monitorizare propus de o companie din Slovenia, care permite monitorizarea dinamicii zborului daunatorilor de pe telefon sau calculator, e deja folosit si in tara noastra.

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis la sfarșitul lunii ianuarie Comisiei Europene solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie 2021. Potrivit AFIR,…