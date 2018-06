Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la uzina Dacia de la Pitesti, ca daca am avea km de autostrada promis d epoliticieni, am avea "autostrazi cat China", insa in realitate situatia este una grava, atat pe drumuri, cat si pe calile ferate. "Cred ca daca am aduna promisiunile de…

- Compania de tehnologii de plata Mastercard a lansat Accelerate, o noua initiativa menita sa sustina dezvoltarea companiilor Fintech, potrivit unui comunicat al Mastercard Romania, citat de...

- Sometra SA anunta ca va reincepe activitatea la Copsa Mica, localitate din judetul Sibiu declarata acum 10 ani ca fiind cea mai poluata din Europa. Compania vrea sa construiasca o noua capacitate de productie pe amplasamentul actual al fabricii de metale neferoase din apropierea localitatii din centrul…

- Arch Padmanabhan, director de produs pentru unitatea de stocare stationara Tesla si Bob Rudd, fostul vicepresedinte al SolarCity, care a condus vanzarile comerciale si de utilitati din America de Nord, au parasit compania, relateaza Bloomberg.

- HOROSCOP 10 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Vorbesti despre viitor cu alte persoane care iti seamana si e o incantare sa descoperi ca si ei privesc la fel de optimist si de entuziast directiile spre care vasliti impreuna. Va stimulati unii pe altii, va sustineti reciproc, iar…

- Compania canadiana de IT OSF Global a deschis un nou biroul, la Craiova, si va reloca echipa de la Pitesti intr-un sediu mai mare, ajungand la sapte centre pe plan local, parte a strategiei de extindere la nivel national. “Ca parte a strategiei noastre de expansiune, luna aceasta am deschis…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, 72 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri cuprinse intre 20 si 65 de minute. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…