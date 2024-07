Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a debutat duminica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in proba de 200 de metri. Romanul s-a calificat fara emoții in semifinala ce se va disputa duminica seara.

- Jocurile Olimpice, ajunse in a treia zi, continua cu mari emoții pentru romani. Duminica, 28 iulie, este ziua in care David Popovici, cel de care se leaga cele mai mari speranțe ale romanilor pentru o medalie de aur, intra in prima sa competiție la Jocurile Olimpice de la Paris. Citește și Tanar roman,…

- David Popovici (19 ani) va concura in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice. Prima sa cursa are loc duminica de la ora 12:10, el urmand sa porneasca de pe culoarul al patrulea in ultima serie. ...

- David Popovici (19 ani) este vazut de specialiștii de la Swimming World Magazine drept principalul favorit in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici incepe evoluția sa la Jocurile Olimpice de la Paris in La Defense Arena, cu seriile și semifinalele probei de 200 metri…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100. (AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativa)

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…

- Australianul Kyle Chalmers (26 de ani) și-a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris in proba de 100 metri liber, dar a dezvaluit ca pentru a ajunge acolo a facut la inceputul saptamanii patru injecții cu cortizon pentru durerile de spate. Kyle Chalmers, unul dintre favoriții la titlul olimpic…

- David Popovici (19 ani) va lua startul in probele de 100 și 200 metri liber in etapa de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum, care are loc miercuri și joi. David Popovici participa in aceasta saptamana la penultimul concurs inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. Inotatorul roman și echipa sa au…