Probleme cu banii pentru pensii si sanatate datorati de profesori. Cine va plati penalitatile?

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al IPJ Arges confirma, pentru Adevarul, ca Nicola Inquieto a fost eliberat dupa ce joi, 26 aprilie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat recursul formulat in dosarul in care omul de afaceri italian a fost retinut timp de 30 de zile in baza unui mandat european emis de de Parchetul…

- Zona de munte din 23 de judete situate în nordul, centrul si vestul tarii se afla sub atentionare Cod galben de vânt puternic, pâna luni la ora 21:00. Judetele afectate sunt: Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Cluj, Salaj, Bihor,…

- Zona de munte din 23 de judete, inclusiv Alba, situate in nordul, centrul si vestul tarii se afla sub atentionare Cod galben de vant puternic, pana luni la ora 21:00. Judetele afectate sunt: Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Cluj, Salaj, Bihor, Suceava, Neamt,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de intensificari sustinute ale vantului pentru 23 de judete din zona montana a tarii, avertizand ca, la altitudini de peste 1.500 metri, rafalele vor depasi 80-100 km/h. Atentionarea cod galben de vant puternic…

- Pe 24 martie, Programul Național Cantus Mundi sarbatorește la nivel național „Ora Pamantului”, in intervalul orar 20:30 – 21:30. Peste 7.000 de copii deja s-au inscris pentru a canta impreuna pentru „Ora Pamantului”. Evenimentul se va desfașura simultan in 28 de județe și peste 50 de localitați: București,…

- Cod galben de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depașiri ale cotelor de aparare, pe raurile Putna și Rm. Sarat, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Avertizarea, de cod galben, este valabila pana maine, la ora 22.00. „Scurgeri…

- Unitati de invatamant in care cursurile sunt suspendate Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…