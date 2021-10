Stiri pe aceeasi tema

- Criza transportatorilor pune in pericol aprovizionarea magazinelor din Spania pentru sarbatorile de Craciun. In multe locuri se simte lipsa stocurilor, iar prețurile au crescut. Nici de Black Friday nu vor fi reduceri semnificative, anunța reprezentanții marilor lanțuri comerciale.

- Liderii europeni au petrecut joi mai multe ore discutand despre asa-numita „cutie cu instrumente” pentru a contracara cresterea preturilor la energie, dar in final se pare ca Bruxelles-ul nu poate face mare lucru in perioada urmatoare pentru ca cetatenii sa nu fie loviti iarna aceasta de facturi mari…

- Pandemia COVID, Brexit-ul și condițiile dificile de munca au generat o criza uriașa de șoferi de vehicule grele in Marea Britanie, care se vede acum in lipsa de carburanți din benzinarii și de alimente, unele dintre ele, pe rafturile magazinelor, scriu The Guardian și The Economist. Probleme sunt și…

- Problemele in aprovizionarea cu energie din Europa au creat panica in randul cumparatorilor asiatici de gaze, astfel ca importatorii din Japonia si pana in India sunt dispusi sa plateasca preturi record pentru a-si asigura livrarile.

- Criza de materii prime din sectorul manufacturier al Germaniei, cea mai mare economie europeana, se intensifica. In august, 69,2% din companiile industriale germane s-au plans de probleme legate de pro­curarea de produse intermediare si materii prime, releva un sondaj al institutului ifo. Noul…

- Protestatari furioși, probleme tehnice și o scadere vertiginoasa a prețului bitcoin au marcat prima zi în care criptomoneda a fost adoptata ca moneda oficiala în El Salvador, relateaza BBC.Prețul bitcoin s-a prabușit marți la cel mai scazut nivel din aproape o luna, cazând…

- Vasta rețea de porturi, nave de containere și companii de transport este foarte tensionata, iar costurile sunt in creștere. O veste proasta pentru cumparatori. Dupa peste 18 luni de la pandemie, intreruperea lanțurilor globale de aprovizionare se inrautațește, laolalta cu lipsa de produse de consum.…