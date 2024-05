Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica anunta ca va opri apa calda in patru sectoare din Bucuresti, din cauza unor lucrari la rețeaua de termoficare. Termenul-limita pentru revenirea apei calde este 3 iunie 2024, ora 23:00, insa in unele parti agentul termic este estimat sa revina mai devreme. Compania Municipala Termoenergetica…

- Se anunța lucrari de reparații la rețeaua de termoficare din București. Pe durata acestor lucrari, sute de blocuri din mai multe sectoare ale Capitalei vor ramane fara apa calda. O veste „lovește” in a doua zi a acestei saptamani. Locuitorii a sute de blocuri din Capitala se vor vedea nevoiți sa incalzeasca…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta, marti, lucrari de inlocuire si de reparatii pe conductele retelei termice primare, in zone din sectoarele 1, 2, 3 si 6 ale Capitalei. Apa calda va fi sistata in sute de blocuri in urmatoarele zile. Potrivit companiei se fac mai multe…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca, intr-un ritm de reabilitare a retelei principale de termoficare a Bucurestiului de 70 de kilometri de conducta principala pe an, in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata…

- In 2020 Nicușor Dan, candidat la primaria Capitalei, promitea, printr-o serie de mesaje electorale, rezolvarea rapida a problemei termoficarii și a traficului din București. In prag de alegeri, actualul edil nu iși asuma nici afișele din campania electorala trecuta și nici nu propune vreun proiect concret…

- Saptamana incepe cu o veste nu tocmai buna pentru locuitorii a circa 90 de blocuri din Capitala. Care nu vor avea apa calda timp de cateva zile, de luni, 22 aprilie, incepand. Vremea e inca destul de rece, pentru aceasta data din calendar, iar rece va fi și apa de la robinet, in perioada in […] The…

- Termoenergetica anunta ca aproape 1000 de blocuri din București sunt afectate luni, 8 aprilie 2024, de avariile ce ii lasa pe oameni fara apa calda. Cele mai multe probleme sunt imobile afectate sunt in Sectorul 4, insa exista probleme in tot orașul. Sistemul de termoficare din Capitala funcționeaza…

- Rafalele puternice de vant care s-au abatut, marți, asupra Capitalei au generat mai multe probleme. Sunt pagube cauzate de mai mulți arbori cazuți peste mașini. Cei de la ISU București-Ilfov (ISUBIF) au ieșit pe teren, pentru a interveni in zonele in care au aparut probleme cauzate de vantul puternic.…