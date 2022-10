Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au identificat pe șoseaua de centura a municipiului Baia Mare un autovehicul care transporta material lemnos. Interesant este faptul ca aceste lemne de foc erau transportate cu un autobuz care trebuia sa transporte calatori, nicidecum lemne din padure. In urma…

- Mai este mult de lucru pana sa avem colectare selectiva in municipiul reședința de județ. Cei de la ADI Deșeuri Maramureș spun ca in zona de blocuri a Baii Mari gradul de colectare selectiva e de doar 6%, in timp ce la case a crescut de la 8% pana la 11%. ADI Deșeuri Maramureș a anunțat ca va continua…

- Clubul ROTARY BAIA MARE 2005 organizeaza, in data de 1 Octombrie 2022, incepand cu ora 8.30, RALIUL AUTONORD, competiție automobilistica de orientare și turism (tehnico-aplicativa), traseul fiind de aproximativ 90 km – Baia Mare și imprejurimi. „Pot participa echipaje formate din pilot și navigator…

- Focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din orașul Saliștea de Sus. Informația a fost confirmata de catre directorul adjunct al DSVSA Maramureș, Vasile Pop, care spune ca au fost luate toate masurile cerute de lege in acest caz, nefiind niciun fel de probleme. „Avem acel focar la Saliștea…

- La cata reclama se face zonei Cheile Lapușului, te așteptai ca toate sa fie fara cusur. Adica sa avem lucruri care sa faca turistul sa vina și a doua oara in zona. Degeaba se straduie localnicii sa vina cu servicii mai bune in fiecare an, daca nu sunt ajutați de autoritațile locale. Cel mai elocvent…

- Azi, 5 august, Sala Polivalenta din Baia Mare a fost gazda primului meci din cadrul Memorialului “Lascar Pana”, turneu amical unde participa cele doua echipe de handbal ale CS Minaur și invitatele lor. In primul de deschidere, handbaliștii de la CS Minaur s-au impus fara prea mari probleme cu scorul…