PROBLEME – Alunecare de teren în Pasul Gutâi Nici nu a fost bine reabilitat și modernizat, ca deja au aparut problemele in pasul Gutai. Pe sensul de coborare dinspre Baia Sprie catre Mara a aparut o alunecare de teren, astfel ca in zona se circula pe un singur sens pana la remedierea problemelor. „Este comisie de la drumurile naționale care face evaluarea și care va stabili cauzele care au condus la alunecarea de teren. A fost marcata zona corespunzator și montate indicatoare rutiere pentru desfașurarea circulației rutiere pe un singur sens in zona afectata de alunecare”, ne-au spus reprezentanții Prefecturii Maramureș. Serviciul Rutier… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

