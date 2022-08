Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 30 august, cu mai puțin de o saptamana inainte de inceputul noului an școlar, ca in Romania sunt in continuare unitați de invațamant care au toaleta in curte și a cerut un plan ”astfel incat pana la finele anului 2024-2025” aceasta problema sa fie rezolvata.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-au facut progrese in privinta autorizarii la securitate de incendiu a unitatilor scolare, insa nu sunt importante, deoarece normele nu s-au schimbat radical, adaugand ca in doi ani, maximum trei ani, in Romania nu va mai exista scoala cu grup sanitar…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca pentru anul scolar 2023 – 2024 bursele elevilor reprezinta un important pilon pentru reducerea abandonului scolar, motiv pentru care bugetul alocat lor va fi de zece ori mai mare. Aflat la Iasi pentru a lua parte la o dezbatere pe tema legilor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca instituția a atacat la Inalta Curte sentința Curții de Apel București, prin care au fost anulate sesizarile de plagiat depuse impotriva premierului Nicolae Ciuca, conform Bihoreanul. Ministrul a declarat, la Oradea, ca Unitatea Executiva pentru Finanțarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca autoritatile locale trebuie sa plateasca bursele elevilor, pentru ca, spre deosebire de peroada dinainte de anul 2020, cand aceste burse se plateau din bugetul autoritatilor locale, acum banii acestia vin de la bugetul…

- Consecintele inchiderii impuse a scolilor, in perioada pandemiei, se vad in acest moment, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care sustine ca ultimii doi ani au fost o reala catastrofa educationala, nu numai in Romania. Potrivit ministrului, citat de Agerpres, absenteismul scolar, respectiv…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, acuza Ministerul Sanatații pentru absenteismul la Bacalaureat din anul 2022. Ministrul Educației considera ca absențele elevilor la Bacalaureat sunt o consecința a faptului ca Ministerul Sanatații a impus inchiderea școlilor, in perioada pandemiei. „Faptul ca in…