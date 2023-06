Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Maia Sandu a declarat ca nu se va renunța la regiunea transnistreana in drumul spre Uniunea Europeana si ca autoritatile de la Chisinau lucreaza pe ambele dimensiuni – indeplinirea conditiilor formulate de Comisia Europeana si solutionarea conflictului transnistrean. Șefa statului a subliniat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat joi, la Chisinau, ca are increderea ca Republica Moldova va accelera pe drumul sau de aderare la Uniunea Europeana, iar reformele care sunt implementate aici sunt sustinute plenar la nivelul UE, relateaza Moldpres, consultata de Agerpres . El a mentionat…

- Guvernul Ungariei susține intenția Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeana și spera ca aceasta nu va incetini ritmul pregatirilor pentru aderare. Despre acest lucru a declarat de ministrul ungar al Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe, Peter Szijjarto, dupa intrevederea la Chișinau…

- Cel mai bun mod de a ne consolida democrația și libertatea il reprezinta aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de șeful statului, Maia Sandu la Summitul Consiliului Europei, unde a vorbit despre democrație și reziliența.

- La 4 și 5 mai, viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a avut intrevederi de lucru cu reprezentanta speciala a Uniunii Europene in procesul de negocieri privind reglementarea transnistreana, Dorota Dlouchy-Suliga, aflata in vizita de lucru la Chișinau, insoțita de Ambasadorul Janis Mazeiks,…

- Cineva ar presupune ca un ministrul al Economiei din cea mai saraca țara din Europa ar trebui sa se concentreze pe imbunatațirea infrastructurii și a mediului de afaceri pentru a atrage investitori și a spori producția interna, sau sa promovez reforme fiscale care sa reduca corupția și sa incurajeze…

- O investigație privind facilitarea migrației ilegale in Moldova a dus la cercetarea a trei polițiști de la Inspectoratul din Bender. Potrivit procurorilor PCCOCS și ofițerilor SPIA a MAI, aceștia sunt suspectați de preluarea și transportarea ilegala a cetațenilor ucraineni in Moldova, pentru sume cuprinse…

- In cazul in care separatiștii transnistreni sau trupele ruse staționate ilegal in regiune incep acțiuni ofensive, Ucraina poate oferi ajutor Republicii Moldova, daca autoritațile de la Chișinau il vor cere. Declarația a fost facuta de ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, Marko Șevcenko, in cadrul…