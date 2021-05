Stiri pe aceeasi tema

- In vederea conformarii la standardele si normele europene in domeniul securitatii sociale, Casa Nationala de Asigurari Sociale aplica in prezent 14 acorduri in domeniul securitatii sociale semnate cu Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania,…

- Tragedia unei familii din Bistrița scoate la iveala un sistem prin care statul german este fraudat, iar angajații sunt neprotejați. Un muncitor roman și-a pierdut viața pe 4 mai pe un șantier din Frankfurt, dupa ce un perete a cazut peste el. Bisitrițeanul era, insa, angajat la o firma din Romania și…

- La data de 24 aprilie 1918 in timpul Primului Razboi Mondial, Romania a fost nevoita sa incheie un tratat de pace cu Puterile Centrale, tratat cunoscut și sub numele de ,,Pacea de la Buftea – București”. Romania a fost obligata sa incheie aceasta pace deoarece in Rusia, prin lovitura de stat din octombrie…

- Autoritațile au actualizat lista teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara intrarea in carantina la sosirea in Romania. Pe aceasta sunt peste 40 de state, intre care Franța, Olanda, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria sau Turcia. Nu este necesara carantinarea pentru…

- Dezastrul militar din toamna anului 1916 a condus la un numar foarte mare de prizonieri romani ajunși in lagarele Puterilor Centrale. Dificultațile infruntate de autoritațile romane la sfarșitul anului 1916 și inceputul celui urmator a facut ca preocuparea pentru soarta acestor prizonieri sa fie redusa.…

- Anul acesta a fost desemnat de UE ca fiind ”anul cailor ferate”, iar la toamna va circula un tren simbolic ce va opri în aproape 40 de orașe, inclusiv la București, a spus comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. Ea spune ca trenul își va propune sa testeze care…

- Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, in perioada decembrie 2019 - martie 2020, un cetațean indian a constituit, impreuna cu alte persoane printre care și cetațeni romani, un grup infracțional organizat specializat in savarșirea infracțiunii de trafic de migranți de naționalitate indiana, grup…

- Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, in perioada decembrie 2019 - martie 2020, un cetațean indian a constituit, impreuna cu alte persoane printre care și cetațeni romani, un grup infracțional organizat specializat in savarșirea infracțiunii de trafic de migranți de naționalitate indiana, grup…