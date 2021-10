Problema „Polexit”: Zeci de mii de polonezi au ieşit la proteste Zeci de mii de polonezi au participat duminica la manifestatii la Varsovia si in alte orase ale Poloniei pentru a sustine apartenenta tarii lor la UE, dupa decizia de vineri a Curtii Constitutionale poloneze care contesta intaietatea dreptului european in fata celui national, relateaza agentiile internationale de presa. Contestatarii guvernului conservator polonez vad in acest verdict un prim pas catre un ‘‘Polexit”, o iesire a Poloniei din UE. Opozantul Donald Tusk, fost premier liberal si fost presedinte al Consiliului European, a lansat duminica dimineata un apel concetatenilor sai ‘‘sa apere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

