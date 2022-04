Stiri pe aceeasi tema

- „In cadrul sedintei de astazi, Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care rezolva problematica aparuta in cursul anului trecut pe plajele de pe litoral. (...) Administratia Nationala Apele Romane a derulat un proiect in doua faze care a fost finalizat. In urma finalizarii lucrarilor din acest proiect…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, ordonanta de urgenta privind unele masuri de eficientizare a activitatii turistice aferente sezonului estival 2022 care reglementeaza, pentru acest an, modalitatea de atribuire a noilor sectoare de plaja rezultate in urma implementarii proiectului de reducere a…

- Institutiile publice pot incepe sa emita cardurile de vacanta pentru angajati, a anuntat, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, potrivit Digi24. Cadariu a spus ca Guvernul a finalizat legislatia cu privire la acordarea tichetelor de vacanta din acest an. „Din punctul nostru de vedere, al ministerului,…

- ”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) constata o revenire a rezervarilor turistilor romani, apropiata de nivelul anului 2019, in special incepand cu 15 martie. Evenimentele din Ucraina au afectat rezervarile la finele lunii februarie si in prima parte a lunii martie, insa turistii au realizat…

- Guvernul a finalizat toata legislatia cu privire la acordarea tichetelor de vacanta din acest an, iar institutiile publice pot incepe sa le emita, a afirmat, marti, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de profil. „Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am facut treaba…

- „Din punctul de vedere al PNL am prezentat soluțiile noastre, dar bineințeles ca soluțiile finale vin de la Guvern. Eu cred ca problema este mult mai ampla, in contextul in care avem o creștere a dobanzilor, avem inflația generalizata crescuta, soluțiile nu pot sa fie punctuale, doar pentru un anumit…

- Guvernul a creat cadrul legal pentru a se putea demara o a doua ediție a Schemei HoReCa, dar pentru aceasta este nevoie de rectificare bugetara, ce va putea fi decisa doar dupa data de 1 iulie 2022, a declarat, miercuri, ministrul Antreprenorialului și Turismului, Daniel Cadariu, care a și estimat necesarul…

- Desi suntem abia in februarie pe litoral sunt cautati sute de angajati ospatari, barmani, receptioneri si cameriste. Pentru cei cu experienta salariile ajung si la 700-800 de euro pe luna. Insa multi cauta sa plece pe navele de croaziera sau in statiuni renumite din Europa unde sunt mai bine platiti.…