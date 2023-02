Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a povestit fanilor sai ca are cateva probleme cu fetele sale, pentru ca nu mai reușește sa se ințeleaga cu ele. Prezentatoarea de la Antena Stars a cerut sfatul celor care o umaresc pe rețelele de socializare.Gabriela Cristea simte ca a ajuns la capatul puterilor și are nevoie de sfaturi…

- Din 22 ianuarie, la Antena Stars, doua noi familii se alatura reality show-ului „Mamici de pitici, cu lipici” in noul sezon al emisiunii. Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, va arata telespectatori cum arata viața ei in fiecare zi. Incepand din 22 ianuarie, in fiecare duminica, de la…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost intr-o vacanța, in Tenerife, la inceput de an. Fanii s-au intrebat ce s-a intamplat cu prezentatoarea de a disparut o perioada de pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au inceput anul cu o vacanța in Tenerife, unde și-au incarcat bateriile…

- Bianca Dragușanu a dat carțile pe fața in ceea ce privește relația ei cu parinții iubitului sau. Fosta asistenta TV a vorbit, fara ezitare, despre familia lui Gabi Badalau intr-un interviu pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmen Grebenișan a vorbit despre copilarie, iar vedeta a marturisit motivul pentru care nu a facut niciodata Craciunul cu familia. Influencerița iși aduce aminte cu drag de cele mai frumoase momente inca de cand era mica și susține ca ii lipsesc bunicii.

- In weekend, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost nași de botez. Soțul prezentatoarei de la Antena Stars a fost criticat pentru ținuta aleasa la biserica. Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Cristea a postat mai multe fotografii de la botezul finului lor. Vedeta și soțul ei, Tavi Clonda,…

- Un fost militar britanic, David Holden, in varsta de 53 de ani, a fost gasit vinovat, vineri, de un tribunal nord-irlandez, de uciderea unui tanar, Aidan McAnespie, la varsta de 23 de ani, in 1988, in timpul "tulburarilor", o perioada sangeroasa in aceasta provincie britanica, relateaza AFP. David Holden…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea formeaza unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbiz. Au impreuna doua fetițe și traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, și, chiar daca timpul a trecut, cei doi inca se surprind reciproc. De data aceasta, de ziua de nume a Gabrielei Cristea,…