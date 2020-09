Stiri pe aceeasi tema

- Organismul de consultare infiintat pentru combaterea pandemiei declansate de noul coronavirus s-a pronuntat in favoarea ideii ca "perioada de izolare, intr-un anumit numar de situatii, sa fie redusa de la 14 la sapte zile", a informat postul de radio France Inter. Olivier Veran a precizat ca decizia…

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la 7 zile, a anuntat, marti, ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri, relateaza…

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile. Anuntul a fost facut astazi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Acesta a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri,…

- O suta saizeci si sapte de parlamentari din partidul centrist al presedintelui francez Emmanuel Macron si din grupurile aliate si-au exprimat sustinerea pentru noul ministru de interne, care a fost numit in aceasta functie in pofida faptului ca a fost acuzat de viol, informeaza miercuri dpa.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a aparat marti decizia de a-l promova in functia de ministru de interne pe Gerald Darmanin, acuzat de viol, informeaza dpa. Ministrul de interne Gerald Darmanin se bucura de prezumtia de nevinovatie si investigatii repetate asupra plangerii au dus…

- Abia intrat in funcție, noul guvern francez condus de Jean Castex are deja doua nume controversate in doua portofolii-cheie: la Interne, Gerald Darmanin este vizat de o ancheta pentru viol, in timp ce la Justiție e un avocat celebru pentru numarul mare de achitari pe care le-a obținut pentru clienții…

- Numit luni seara ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin a trait marți o prima zi plina de evenimente cu mai multe manifestații ale activistelor feministe care solicita demisia sa din cauza acuzațiilor de viol fornulate împotriva sa, potrivit AFP.Primul dintre proteste a avut…