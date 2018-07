Problema migraţiei: Angela Merkel şi-a salvat, pentru moment, guvernul Dupa saptamani de conflict, Angela Merkel a reusit in final sa-si pastreze guvernul incheind cu greu, luni seara, cu rebelul ministru federal de interne un compromis ce inaspreste considerabil politica germana in domeniul imigratiei, comenteaza AFP. Compromisul gasit prevede introducerea unor "centre de tranzit" la granita dintre Germania si Austria. Acolo vor fi instalati pe viitor solicitantii de azil care ajung in Germania dar inregistrati deja intr-un alt stat european - cu alte cuvinte, aproape toti -, in asteptarea expulzarii lor spre tara pe unde au intrat. Aceasta chestiune s-a aflat in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

