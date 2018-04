Stiri pe aceeasi tema

- In contextul unei campanii internaționale menite sa atraga atenția asupra afecțiunilor creierului și a factorilor de risc ce pot duce la apariția acestora, la București a avut loc o conferința sub egida Federației Europene a Asociațiilor de Neurologie. Perioada 12-18 martie a fost declarata, la nivel…

- Problema manualelor scolare, un exemplu perfect de politici publice promovate de actuala guvernare, prin care mai rau se incurca decat se descurca o problema importanta a societatii. Legea manualului scolar, prin care se modifica total logica si filosofia producerii si achizitionarii manualelor scolare,…

- Agitatie mare, miercuri, in spatiul virtual, in legatura cu actiunea demarata de societatea Urbis Serv de taiere a copacilor din centrul municipiului. Muncitorii de la Spatii Verzi au lucrat toata ziua in zona la taierea copacilor si curatarea zonei de crengi si rumegus. „Majoritatea copacilor au fost…

- In ultima vreme, artista iși ia fiica peste tot! Blue Ivy a participat la gale de premiere, la lansari de produse și chiar la meciuri de basketball. Ieri, de exemplu, ea le-a insoțit pe mama și bunica sa la NBA ALL-STAR. In varsta de șase ani, Blue Ivy este o prezența tot mai activa la evenimentele…

- Gabriel Ispas, fost secretar de stat in Ministerul Educației: Salariile mici pot fi o cauza dar nu pot fi o scuza. 23 % dintre romani cred ca principala problema din educație este corupția. Radu Nicolae, manager de program la Centrul de resurse juridice: Se refera la toate tipurile de numiri in sistemul…

- Cele 10 vaccinuri obligatorii de anul trecut pentru copii in Italia au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice, Liga Nordului, formatiune de extrema dreapta, si Miscarea Cinci Stele, formatiune populista, au promis ca le vor pune capat.